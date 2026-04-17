Правительство изменило правила онлайн-записи к врачу через "Госуслуги" Россияне смогут записаться к врачу через "Госуслуги" на более поздние даты

Москва17 апр Вести.Правительство России утвердило постановление, которое дает гражданам право записываться на прием к врачу через "Госуслуги" на даты, превышающие нормативные сроки ожидания медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, пациенты теперь могут через федеральный или региональный порталы госуслуг оформить запись как к врачу, так и на диагностические, инструментальные и лабораторные исследования, даже если предлагаемая дата выходит за рамки сроков, установленных территориальной программой государственных гарантий.

Конкретный порядок подобной записи и ее предельные сроки будут прописаны в территориальных программах госгарантий каждого региона.

Ранее, 6 апреля, президент Владимир Путин поручил правительству доработать систему записи к врачу через портал "Госуслуги". Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, в систему должны быть добавлены механизм отложенной записи при отсутствии свободных слотов, а также альтернативные варианты — например, перенаправление пациента в другое медицинское учреждение.

Помимо этого, глава государства поручил к 2027 году внедрить на портале показатель удовлетворенности населения качеством и доступностью медпомощи. Также президент призвал усилить контроль за процедурой получения льготных лекарств.