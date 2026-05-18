Мурашко: россияне могут оформить рецепт на лекарство через портал госуслуг

Москва18 мая Вести.Ряд медицинских документов, таких как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, можно оформить с помощью портала государственных услуг, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

На "Госуслугах" сейчас представлено множество сервисов, через которые существует возможность получить медицинские документы без посещения врача отметил он

По словам чиновника, сейчас через "Госуслуги" можно записаться на прием к врачу, на диспансеризацию и профосмотры. Также представлена возможность вызова врача на дом, просмотра электронной медицинской карты, получения различных медицинских справок и другое.