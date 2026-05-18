Москва18 маяВести.Ряд медицинских документов, таких как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, можно оформить с помощью портала государственных услуг, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
На "Госуслугах" сейчас представлено множество сервисов, через которые существует возможность получить медицинские документы без посещения врачаотметил он
По словам чиновника, сейчас через "Госуслуги" можно записаться на прием к врачу, на диспансеризацию и профосмотры. Также представлена возможность вызова врача на дом, просмотра электронной медицинской карты, получения различных медицинских справок и другое.