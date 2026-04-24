Москва24 апр Вести.Гражданам желательно осуществлять обратную связь при использовании "Госуслуг", чтобы повышать качество государственной поддержки. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он также отметил, что государство приоритетно решает наиболее волнующие население проблемы.

Я прошу пользоваться обратной связью, потому что обратная связь — это фактически система вечных улучшений государственных услуг и сервисов, которая у нас на сегодняшний день внедрена. сказал Григоренко

По словам зампреда, использование портала также сокращает время оказания услуги до 30%.

Ранее правительство России утвердило постановление, которое дает гражданам право записываться на прием к врачу через "Госуслуги" на даты, превышающие нормативные сроки ожидания медицинской помощи.