Москва24 апр Вести.Сервисы "жизненные ситуации" на портале "Госуслуги" сокращают время оказания услуг и количество необходимых документов на 30%. Об этом информационной службе "Вести" сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день на портале "Госуслуги" представлено более 1600 государственных услуг и сервисов. По его словам, основная задача на данный момент – типизация и объединение существующих услуг и сервисов в "жизненные ситуации".

Одна жизненная ситуация – это примерно 17 самостоятельных государственных услуг. Мы в качестве основных результатов сегодня отчитываемся о том, что у нас на портале "Госуслуги" уже введено 70 федеральных жизненных ситуаций. Если учесть, что одна жизненная ситуация – это 17 самостоятельных услуг, то это уже больше 1000 услуг у нас преобразовано в жизненные ситуации. Переводя услуги в жизненную ситуацию, мы тут же, одномоментно, как минимум на 30% ускоряем и сокращаем время получения услуги, на 30% сокращаются информация или документы, которые необходимо предоставить для получения услуги, и минимум на треть сокращается необходимость количества походов за услугой. То есть в этом плане переход на жизненные ситуации – это не просто удобно, комфортно и практично, но это действительно еще и очень-очень быстро заявил Григоренко

Он также сообщил, что сегодня уже доступно 425 региональных "жизненных ситуаций".

Это, на самом деле, очень и очень здорово, потому что все субъекты Российской Федерации также переводят свои региональные услуги в жизненные ситуации, и 425 региональных услуг – это очень-очень серьезная цифра сказал Григоренко

Ранее вице-премьер сообщил, что с момента запуска "жизненных ситуаций" на портале "Госуслуги" сервисами воспользовались более 72 миллионов россиян.