Григоренко высказался о разнице между федеральными и региональными услугами Григоренко: грани между федеральными и муниципальными услугами давно стерлись

Москва24 апр Вести.Грани между федеральными, региональными, и муниципальными государственными услугами давно стерлись. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Вице-спикер также не видит никаких препятствий для развития системы услуг в том, что они считаются государственными или муниципальными. Григоренко добавил, что при оцифровке любой услуги и выводе ее на портал "Госуслуги", гражданин ориентируется на лучшую.

Дело в том, что уже давно стерлись грани между федеральными, региональными и муниципальными государственными услугами. …. И если какая-то услуга вдруг становится лучше, то все остальные … вынуждены тянуться за этой лучшей услугой. Это очень важно. Поэтому эти грани давным-давно стерлись, как и стерлись грани между цифровыми услугами, которые оказывает государство, либо какая-то частная компания, пускай даже мировая и самая крупная в мире заявил Дмитрий Григоренко

Он добавил, что требования к качеству сервиса на сегодняшний день абсолютно одинаковы для государственных и частных сервисов.

Ранее стало известно, что более 26 млн россиян установили самозапрет на оформление новых кредитов и займов через портал "Госуслуги".