Москва24 апр Вести.В России действуют специальные лаборатории, анализирующие эмоциональную реакцию граждан при использовании государственных цифровых сервисов. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко.

По его словам, такие лаборатории работают в 11 городах и позволяют объективно оценивать качество услуг с помощью технологий.

Лаборатория – это оборудование, которое считывает технически эмоциональное состояние человека, когда он пользуется тем или иным цифровым сервисом. То есть не субъективно кто-то оценивает качество услуги, а технологии оценивают отметил Григоренко

Он пояснил, что система фиксирует моменты, когда у пользователя возникают затруднения или негативные эмоции, после чего сервисы дорабатываются.

Если человек где-то запинается или где-то у него появляется какая-то эмоция в виде раздражения, неудовлетворенности, это фиксируется машиной. И это означает, что нужно отработать сервис добавил вице-премьер

Он подчеркнул, что такой подход позволяет модернизировать государственные сервисы и делать их более удобными и понятными для граждан.

Григоренко также рассказал, что грани между федеральными и муниципальными услугами давно стерлись.