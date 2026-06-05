Беспилотники и приложение "Инспектор" меняют систему надзора в России Григоренко: надзорную деятельность намного проще осуществлять с помощью БПЛА

Москва5 июн Вести.Цифровизация коренным образом изменила систему контрольно-надзорной деятельности. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Григоренко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что физический выход инспектора на объект все чаще теряет смысл – гораздо проще проводить проверки дистанционно.

У нас … действительно есть проверки через беспилотники, когда беспилотники летают, снимают те же мусорки, например, или что там у нас в полях посеяно, убрано, не убрано, и передают информацию в надзорные органы сказал он

По его словам, семь надзорных ведомств – от Россельхознадзора до Роспотребнадзора – уже применяют беспилотники.

Кроме того, вице-премьер отметил запуск приложения "Инспектор", которое позволяет проводить дистанционные проверки через видеосвязь и фотосъемку. Бизнесмены в режиме реального времени могут показать инспектору вывеску или соблюдение правил, не отвлекаясь от работы.

Ранее Григоренко рассказал о российских компаниях, которые переходят на отечественное ПО. Он отметил, что в это вопросе важен баланс "кнута и пряника".