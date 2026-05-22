Григоренко рассказал, как предприятия в РФ переходят на отечественное ПО

Москва22 мая Вести.Для перехода российских предприятий на отечественное программное обеспечение важна системность, баланс "между кнутом и пряником". Об этом вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что стимулировать предприятия переходить на российское ПО с помощью раздачи "вертолетных денег" или путем принуждения было бы странно и "вряд ли правильно".

Здесь важна некая системность, чтобы поймать баланс между кнутом и пряником. С одной стороны, просто стимулировать в виде раздачи вертолетных денег или какого-то понуждения к переходу на отечественное – это странно и вряд ли правильно. С другой стороны, если мы хотим поддержать отечественных разработчиков, то, конечно, нужны какие-то программы, чтобы выбирали их, и в том числе и выбирали рублем. Поэтому мы постоянно ищем вот этот баланс, и сейчас мы так или иначе пробуем уходить в стимулирование спроса отметил Григоренко

Ранее он сообщил о необходимости внедрения в отечественное ПО промышленного искусственного интеллекта. По словам Григоренко, сегодня российские компании внедряют промышленный ИИ в отдельных направлениях.