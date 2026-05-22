Москва22 мая Вести.Отечественный промышленный софт способствует независимости РФ и возможности развиваться в необходимых темпах. Об этом заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил в интервью ИС "Вести".

Промышленное ПО - это все-таки цифровой суверенитет и цифровая безопасность в современном мире. И это важно для любой страны, не только для Российской Федерации. Также это цифровая независимость. Но также немаловажно, что промышленное ПО - это все-таки развитие страны, развитие промышленности, развитие всех отраслей промышленности. … И чем больше у нас своего отечественного промышленного софта, тем больше у нас независимости, тем больше возможностей развиваться именно так, как мы это видим именно в тех темпах, ни от кого не зависимо, в каких нам нужно заявил Григоренко

Вице-премьер также указал на риски, учитывая которые необходимо иметь отечественное программное обеспечение.

Если мы живем в мире или в условиях, что завтра или послезавтра кто-то может, нажав кнопку, сделать из компьютера или из телефона просто кирпич, которым невозможно будет пользоваться, потому что не будет работать программное обеспечение, то все, что ты делал, все, что ты пытался сделать, оно обнуляется вот нажатием по чьей-то воле одной кнопки. Конечно, цифровой суверенитет, цифровая безопасность - это та основа, от которой сегодня отталкиваются все страны мира добавил он

Григоренко также заявил о желании сделать такой софт, который конкурировал бы с лучшими мировыми решениями - как по качеству, так и по функциональности.

Ранее он сообщил, что практически все российские заводы используют отечественное программное обеспечение при производстве автомобилей.