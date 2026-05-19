Григоренко: почти все автомобильные заводы в РФ используют отечественный софт

Москва19 мая Вести.Практически все российские заводы используют отечественное программное обеспечение при производстве автомобилей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, автомобилестроение – это одна из отраслей в России, где доля отечественного софта достаточно большая.

Практически все российские заводы используют в производстве автомобилей российских софт, и это здорово. Почему? Потому что, во-первых, это цифровая безопасность, а во-вторых, это цифровизация непосредственно самих предприятий, а цифровизация – это всегда улучшение, это всегда повышение эффективности, это всегда движение вперед рассказал Григоренко

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили при выходе на российский рынок не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу.