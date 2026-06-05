Григоренко: наша задача перейти от обсуждения ИИ к его внедрению

Григоренко назвал внедрение ИИ приоритетной задачей Григоренко: наша задача перейти от обсуждения ИИ к его внедрению

Москва5 июн Вести.Главная задача, стоящая перед правительством РФ – перейти от обсуждения искусственного интеллекта к его внедрению. Об этом ИС "Вести" заявил председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он подчеркнул, что ИИ является инструментом, который сильно повышает производительность труда, а также улучшает конкурентоспособность.

Наша основная задача на сегодняшний день – перейти от рассуждений, насколько искусственный интеллект хорош, как он прекрасен и вообще, что это такое, к непосредственно внедрению и, самое главное, использованию искусственного интеллекта в процессах, в том числе в промышленных процессах. Потому что искусственный интеллект – это инструмент, который сильно повышает производительность труда и конкуренцию, улучшает, убыстряет. То есть это инструмент, которым нужно уже начинать активно пользоваться. Так как сейчас происходит мировая конкуренция по внедрению искусственного интеллекта. Это такое сильное конкурентное преимущество тех, кто работает с искусственным интеллектом заявил Григоренко

Он добавил, что внедрение ИИ сильно повышает скорость производства товаров.

Он [ИИ] удешевляет готовую стройку или готовые изделия и ускоряет по срокам возможности ввода в эксплуатацию или постройки, например, здания. То есть это совершенно другая эффективность, другие сроки, другие деньги заявил Григоренко

Ранее Григоренко рассказал, как работает система жизненных ситуаций на портале "Госуслуги". Он добавил, что она совмещает в себе сразу 17 услуг.