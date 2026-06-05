Москва5 июн Вести.Система жизненных ситуаций на Госуслугах объединяет несколько самостоятельных услуг в одну. Об этом ИС "Вести" рассказал зампредседателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что благодаря такому объединению время предоставления услуг сокращается на треть.

Это объединение самостоятельных услуг в одну жизненную ситуацию: выход на пенсию, поступление в ВУЗ и так далее. Охота и рыбалка, кстати, одна из популярных жизненных ситуаций. То есть жизненная ситуация объединяет 17 самостоятельных разрозненных услуг. Это действительно очень удобно, потому что только за счет объединения в одну жизненную ситуацию этих услуг эффективность по срокам получения услуг и по времени сокращается минимум на треть. На треть быстрее, на треть дешевле и на треть проще. У нас на сегодняшний день на портале "Госуслуги" уже под полтысячи [услуг] 70 из которых федеральные, остальное все это региональные жизненные ситуации