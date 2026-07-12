В РФ врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по расширенному стандарту

В России врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому стандарту В РФ врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по расширенному стандарту

Москва12 июл Вести.С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи в России начнут использовать расширенный профессиональный стандарт, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в интервью РИА Новости.

Нововведения позволит врачам оказывать оперативную помощь вне медицинских организаций в экстренных ситуациях.

Власов отметил, что новый стандарт подразумевает закрепление более широкого круга профессиональных компетенций для врачей скорой помощи, что отражает реальные условия их работы.

Теперь специалисты будут обязаны не только предоставлять экстренную помощь и транспортировать пациента в медицинское учреждение, но и быстро принимать сложные клинические решения, а также оценивать состояние пострадавшего и определять дальнейшую тактику действий в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

По словам эксперта, эта инициатива способствует формированию специалистов скорой помощи самого высокого уровня.

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