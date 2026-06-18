Профессия "писатель" появится в России с 1 сентября 2026 года

Российские писатели будут работать по профессиональному стандарту Профессия "писатель" появится в России с 1 сентября 2026 года

Москва18 июн Вести.Профессиональный стандарт профессии "Писатель" начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года.

Это следует из отраслевого доклада Минцифры "Книжный рынок России", который есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что утверждение профстандарта является одной из мер поддержки отечественного литературного процесса. Новый стандарт должен закрепить профессию писателя в нормативно-правовом поле.

Ранее бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью ИС "Вести" обратил внимание, что в настоящее время 80% детей в России читают отечественную литературу.