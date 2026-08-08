С 1 сентября в России вступит в силу новый ГОСТ на шариковые ручки

В России обновят стандарт на шариковые ручки: что изменится С 1 сентября в России вступит в силу новый ГОСТ на шариковые ручки

Москва8 авг Вести.С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный ГОСТ на шариковые ручки, и родителям школьников следует внимательнее относиться к конструкции и материалам этих письменных принадлежностей. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

С 1 сентября 2026 года начнет действовать новый национальный стандарт (ГОСТ) на шариковые ручки сказал он, уточнив, что прежний стандарт создали в 1992 году и переиздали в 2005-м

При этом эксперт обратил внимание, что "автоматические шариковые ручки не подпадают под действие стандарта".

По словам Машарова, ключевое требование - изготовление ручки из материалов и веществ, безвредных для человека, а наружные металлические элементы должны быть выполнены из коррозионностойких металлов или иметь защитно-декоративное покрытие. Документ вводит классификацию наконечников (широкие, средние, тонкие и сверхтонкие) и стержней, разделенных на типы A, B, D, E, F, G, H.

Эксперт пояснил, что по новому стандарту ручка обязана писать с первого касания, даже если колпачок оставался открытым в течение трех часов, не оставляя отпечатка, а линия должна быть непрерывной, без клякс и расплывов. Длина линии не может быть меньше 400 м для стержней диаметром свыше 3 мм и менее 200 м - для стержней до 3 мм. Кроме того, изделие должно выдерживать падение с высоты 1 м на деревянную поверхность без разрушения деталей.

В маркировке, отметил Машаров, необходимо указывать производителя и страну изготовления, цвет чернил, номер партии, срок годности, условия хранения, товарный знак и штрих-код.

Родителям при выборе ручки эксперт советует учитывать удобство для ребенка, отсутствие резкого химического запаха и простую конструкцию без лишних украшений. Он подчеркнул, что в школе допустимо применять разные типы ручек, если они отвечают требованиям безопасности и качества, при этом единого федерального акта, обязывающего использовать в школе только определенный тип ручки, не существует.

Ранее сообщалось, что в РФ к концу 2026 года будет разработан ГОСТ на русскую кухню. Он будет носить добровольный характер и предназначен для продвижения русской кухни как культурного и гастрономического бренда внутри страны и за рубежом.