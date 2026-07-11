В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию Новые ГОСТы на детские йогурты утвердили в России

Москва11 июл Вести.Новые ГОСТы на молочную продукцию утвердили в России. Об этом заявили в Росстандарте.

Речь идет о детских йогуртах, напитках на основе молочной сыворотки, сливочном масле, питьевом молоке и мягком сыре.

Росстандарт утвердил новые и обновленные стандарты, направленные на повышение качества и безопасности молочной продукции; развитие отечественного производства; совершенствование методов контроля отмечается в сообщении

В ведомстве уточнили, что ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Так, документ устанавливает правила качества, безопасности, сырья, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения продукции.

ГОСТ на напитки на основе молочной сыворотки также впервые утвержден для детей от одного года, а также дошкольного и школьного возраста. Он определяет требования к специализированной продукции. Оба стандарта вступают в силу с 1 января 2027 года. ГОСТ на сливочное масло и мягкие сыры вступят с 1 января 2028 года.

1 июля в силу вступил новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки, снижающий требования к высоте пены и ее стойкости. По данным Росстандарта, высота пены должна составлять не менее 15 мм, а пеностойкость – 1 минуту.