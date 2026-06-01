Москва1 июн Вести.Российское ведомство по стандартизации утвердило предварительный национальный стандарт на подарочные комплекты для младенцев, разработанный Роскачеством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Теперь у российских регионов появляется единое понимание, основанное на мнении профессионалов и опросах наших граждан, что действительно нужно ребенку в первый год жизни, а что — нет. Главное, что стандарт гарантирует приоритет безопасности и качества, исключает бесполезные сувениры и ориентирует на поддержку отечественных производителей отметил руководитель Роскачества Максим Протасов

ГОСТ вступает в силу 1 ноября 2026 года и будет действовать 3 года. Документ ориентирован как на поддержку института семьи, материнства и отцовства, так и на развитие российских и региональных производителей детских товаров. Ожидается, что его применение упростит госзакупки по 44-ФЗ, обеспечит равный доступ для отечественных производителей и гарантирует, что в набор попадут только действительно нужные и безопасные вещи.

В примерный перечень товаров для набора вошли: детская одежда (ползунки, распашонки, чепчики, пинетки), постельные принадлежности (пеленки, простынки, одеяла, наматрасники), принадлежности для купания и гигиены, средства ухода, детская посуда, игрушки для младенцев, медицинские изделия, а также товары для безопасности ребенка (включая световозвращающие элементы). Кроме того, набор предлагается дополнять информационными материалами: брошюрами о грудном вскармливании, календарем прививок, памятками о мерах господдержки и контактами горячих линий.