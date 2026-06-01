Москва1 июн Вести.В России с 1 июня вступил в силу ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки, носовые платки и другие аналогичные изделия, согласно утвержденного решению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 мм, площадь листа - 11 000 мм кв., площадь салфетки должна составлять 17 000 мм кв., носового платка - 40 000 мм кв. приводит ТАСС данные из нового ГОСТа

В то же время в требованиях к внешнему виду туалетной бумаги указывается, что не допускаются механические повреждения и полосы, а также складки, дырчатость и пятна размером более 7 мм. При этом намотка бумаги в рулонах должна быть плотной, обеспечивающей свободное разматывание изделия при его использовании, и без перекосов.