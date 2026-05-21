Обновленный ГОСТ на унитазы и раковины вступит в силу с 1 июня

Москва21 мая Вести.Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на керамические санитарные изделия — унитазы, биде, раковины, писсуары и душевые поддоны. Документ вступит в силу в России с 1 июня 2026 года, сообщает ТАСС. Предполагается, что ГОСТ заменит действующую версию 2017 года.

Новый стандарт распространяется на фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые изделия, предназначенные для установки в санузлах, бытовых и других помещениях зданий и сооружений. За его принятие проголосовали 6 стран: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Россия, Киргизия и Узбекистан.

ГОСТ вводит классификацию, терминологию и основные размеры для разных видов сантехники. Например, унитазы делятся по типу установки на напольные и подвесные, по конструкции — на унитазы-компакты, моноблоки и приставные, а по способу омывания чаши — на ободковые, безободковые и душирующие. Раковины подразделяются на подвесные, мебельные и отдельно стоящие, а биде и писсуары — на напольные и подвесные.

Стандарт также устанавливает ключевые размеры изделий. При этом форма изделий стандартом не регламентируется.