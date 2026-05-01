В России вступил в силу новый ГОСТ на бритвы

Новый ГОСТ на бритвы в России вступил в силу с 1 мая В России вступил в силу новый ГОСТ на бритвы

Москва1 мая Вести.С 1 мая в России вступили в силу новые требования к бритвенным системам для влажного бритья, которые пришли на смену государственному стандарту, действовавшему более 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Обновленный стандарт распространяется на безопасные бритвенные системы и их составные элементы, в том числе ручки-держатели, сменные лезвия и сопутствующие аксессуары. Документ также устанавливает требования к маркировке продукции и ее упаковке.

Среди ключевых нововведений – уточнение технических параметров. Так, угол установки лезвия в бритвенных системах должен составлять от 15 до 35 градусов. Кроме того, изделия и их элементы обязаны выдерживать воздействие слабощелочной среды, возникающей при использовании косметических средств для бритья.

Отдельное внимание уделено дополнительным элементам конструкции. В частности, допускается нанесение на бритвы специальных полосок со смазывающим составом, которые улучшают скольжение и делают процесс бритья более комфортным.

В Росстандарте отмечают, что обновление требований направлено на повышение безопасности продукции и улучшение ее потребительских характеристик.