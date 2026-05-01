В России утвержден новый ГОСТ на сигаретный табак Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сигаретный табак

Москва1 мая Вести.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый ГОСТ на "начинку" сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы ведомства.

ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака, от чего зависит его расход при производстве сигарет, а также содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме.

Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 мм, а уже для курительного - меньше этого значения говорится в публикации

Предполагается, что изменения вступят в силу в июле текущего года.