Москва1 маяВести.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый ГОСТ на "начинку" сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы ведомства.
ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака, от чего зависит его расход при производстве сигарет, а также содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме.
Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 мм, а уже для курительного - меньше этого значенияговорится в публикации
Предполагается, что изменения вступят в силу в июле текущего года.