В России заработает новый ГОСТ на творожные сырки ГОСТ на творожные сырки принял Росстандарт

Москва29 июл Вести.Новый ГОСТ, устанавливающий требования к качеству глазированных творожных сырков, принял Росстандарт, сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Стандарт начнет действовать с 1 января 2028 года, однако производители могут начать применять его уже сейчас.

Согласно ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она может быть гладкой, блестящей или матовой, но не должна прилипать к упаковке или крошиться. У замороженных сырков после размораживания допускаются капли влаги на поверхности глазури написали в агентстве

Также документом регулируется консистенция творожной массы (она должна быть однородной и в меру плотной), жирность продукта (от 5% до 26%) и уровень сахара (не более 32%). Сырок не должен содержать посторонних вкусов или запахов, а в число основных ингредиентов могут входить творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар.

В качестве добавок при производстве сырков допускаются ваниль, какао, корица, изюм, курага, чернослив, цукаты, орехи, арахис, кокосовая и шоколадная стружка, семена подсолнечника и другие.