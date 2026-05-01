Мороженую рыбу в России начнут оценивать по запаху после варки ВАРПЭ: новый ГОСТ установит требования к запаху рыбы после варки

Москва1 мая Вести.В России с 1 июня 2026 года вступит в силу обновленный ГОСТ на мороженую рыбу. Документ объединит ранее действовавшие стандарты на разные типы рыбы и рыбной продукции, уточнит ряд требований и введет новые - в том числе к запаху продукта после варки. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Как пояснили в ассоциации, с 1 июня 2026 года в стране заработает единый ГОСТ на мороженую рыбу, в котором сведены вместе прежние стандарты, касавшиеся мороженых сельди, рыбы, а также рыбы специальной разделки - как разделанной, так и неразделанной. Новый документ конкретизирует параметры качества, разделки, глазирования, упаковки и маркировки всех видов рыбной продукции - и выловленной в естественной среде, и выращенной в аквакультуре, - а также пересматривает порядок приемки и хранения и устанавливает дополнительные обязательства для производителей.

Установлены требования к запаху рыбы после варки (до этого регламентировался запах только после разморозки) добавили в ассоциации

Среди новых норм - минимальная массовая доля жира в мясе японской скумбрии, атлантической и тихоокеанской сельди на уровне 12%. Параметры длины и массы рыбы больше нельзя будет менять условиями договора.

Скорректированы и правила разделки. Для отдельных видов, в частности сома и щуки, прописан размер, при котором разделка становится обязательной. Также утвержден перечень видов, которые рекомендуется разделывать, - в него вошли макрурусы, камбала и морской окунь. Заморозку в естественных условиях разрешат только в местах добычи - на ледяных, хорошо проветриваемых площадках либо на сквозняке. У сардин, ставриды и осетровых допускается удаление "жучков".

На потребительской упаковке глазированной рыбы более не требуется указывать массу нетто, сведения об использовании аквакультурного сырья и о пищевых добавках в составе глазури.

Расширен и перечень допустимой упаковки: разрешены полимерные многооборотные ящики, обновлены требования к картонным коробкам с полимерным покрытием и лоткам. Мороженую рыбу в потребительской упаковке можно будет укладывать в ящики из картона и комбинированных материалов.

Ранее на этой неделе в Роскачестве рассказали о новом ГОСТе, определяющем параметры различных форматов розничной торговли, включая гипермаркеты, киоски и пункты выдачи заказов (ПВЗ).