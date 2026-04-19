Росстандарт обновил ГОСТ на плоды шиповника впервые за 30 лет

Москва19 апр Вести.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) одобрило обновленный национальный стандарт на плоды шиповника. Правила вступят в силу 1 сентября 2026 года, согласно документу, опубликованному на сайте Российского института стандартизации.

Это первое значимое обновление норм с 1995 года. Стандарт определяет требования к ягодам, предназначенным для промышленной переработки и розничной торговли. Он не затрагивает сырье, используемое в фармацевтике.

Согласно нормам, плоды обязаны быть чистыми, полностью зрелыми, без следов механических повреждений. Их окраска должна быть однородной — от оранжевого до насыщенно-красного тона. Доля растительных примесей, включая ветки и листья, ограничена 1%. Размеры плодов составляют 0,7–3 см в длину и 0,6–1,7 см в диаметре, избыточная влажность запрещена.

На упаковке для транспортировки предусмотрены маркировки "Скоропортящийся груз" и "Ограничение температуры".

Ранее Росстандарт принял аналогичный стандарт на рыбные консервы "По-мурмански" из печени, икры и молок. Он начнет действовать в феврале 2027 года и впервые за десять лет устанавливает норму соли — 1,2–2%.