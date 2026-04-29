В России обновили государственные стандарты для всех торговых точек Утвержден обновленный ГОСТ на типологию розничных торговых объектов и ПВЗ

Москва29 апр Вести.В России принят новый ГОСТ, определяющий параметры различных форматов розничной торговли, включая гипермаркеты, киоски и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом ТАСС рассказали в Роскачестве.

Стандарт вводит четкую классификацию торговых объектов на основе таких показателей, как площадь помещений, специализация товаров, способы обслуживания клиентов и используемые технологии.

По словам экспертов Роскачества, форматы торговли разделены по уровню масштаба. Документ детализирует признаки крупных сетей — гипермаркетов, супермаркетов (универсамов) и складов-магазинов. Для малого бизнеса описаны минимаркеты, павильоны, палатки, киоски и передвижные точки продаж.

Особенностью обновленного ГОСТа стало добавление логистических и цифровых элементов. В него вошли характеристики распределительных центров, сортировочных узлов, ПВЗ и постаматов. Эти критерии гармонизированы с Федеральным законом о платформенной экономике, который начнет действовать с 1 октября 2026 года.

Изменения вступят в действие с 1 июня 2027 года.

В объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что не принимали участия в создании стандарта и ознакомятся с ним после публикации. Если положения окажутся полезными для цифровой платформы, их внедрение будет рассмотрено. Также в компании напомнили, что в своей деятельности она ориентируется на правила Роспотребнадзора, а ПВЗ не являются торговыми объектами по действующему законодательству. Инициатива о введении ГОСТов на пункты выдачи, как отметили в организации, не учитывает специфику отрасли.

Ранее в РФ был введен ГОСТ системы отопления в квартирах, который снизит количество теплопотребления.