В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления в квартирах Новый ГОСТ снизит количество теплопотребления в квартирах

Москва23 апр Вести.Росстандарт утвердил ГОСТ, регулирующий требования к оборудованию для отопления многоквартирных домов. Как выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства, новые нормы позволят снизить теплопотребление зданий и сделать его более экономичным.

Стандарт распространяется на оборудование, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением. Такая система даёт возможность дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учёт потребления тепла в каждом жилом помещении.

Новый ГОСТ разработан с целью снижения теплопотребления зданий, автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одного жилого помещения пояснили в Росстандарте

В ведомстве добавили, что документ адресован в первую очередь проектировщикам, застройщикам, управляющим компаниям и производителям климатического оборудования. Они могут использовать технические требования при разработке проектной документации и выборе оборудования.

«Стандарт обеспечит автоматизацию и диспетчеризацию системы отопления в пределах одного жилого помещения, учёт потребления тепловой энергии и автоматическую защиту от протечек», — резюмировали в Росстандарте.