В Госдуме предложили оплачивать отопление по показаниям приборов учета

Москва2 июн Вести.Лидер партии "Справедливая Россия", глава фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал обеспечить россиянам возможность оплачивать отопление исключительно на основании показаний счетчиков, независимо от решений общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах и мер, принятых местными органами власти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки в Жилищный кодекс, которые будут внесены в Госдуму на рассмотрение. В беседе с агентством парламентарий уточнил, что на сегодняшний день система расчета платы за отопление зависит от ряда факторов.

Законопроект предлагает… установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации говорится в пояснительной записке к документу

В апреле Росстандарт утвердил ГОСТ, определяющий требования к системам отопления в многоквартирных домах.