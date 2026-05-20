Москва20 мая Вести.Заниматься установкой счетчиков должны профильные службы, а не граждане. Такое мнение ИС "Вести" озвучил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он подчеркнул необходимость проведения аудита, а также добавил, что люди не понимают, за что они должны платить такие огромные цены.

Давайте наводить порядок, потому что, слушайте, ну обдираловка. если вы хотите счетчики, а кто у нас поставляет ресурсы? Вот "электросети", пожалуйста, давайте счетчики ставьте вы. Если за воду, давайте там "Водоканал". Зачем это вешать на людей. Не надо этого делать. И здесь я абсолютно убежден, что нужен аудит и нужно серьезно подходить к этим вопросам. Потому что сегодня люди мыкаются, люди не понимают, за что они должны платить такие огромные деньги сказал Миронов

