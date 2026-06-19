С 1 июля в России вступит в силу ГОСТ на уборку помещений

В России введут ГОСТ на уборку в помещениях С 1 июля в России вступит в силу ГОСТ на уборку помещений

Москва19 июн Вести.Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений, он вступит в силу 1 июля текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте сказано в документе

Согласно ГОСТу уборку необходимо проводить разделить в несколько этапов: очистка поверхностей, затем критических поверхностей и далее оборудования. Необходимо уделить внимание скорости уборки.