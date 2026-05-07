В России введут ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте Росстандарт: новый ГОСТ наведения порядка на рабочем рекомендует японский метод

Москва7 мая Вести.Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японскому методу, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.

Метод предполагает, что для поддержания порядка на рабочем месте необходимо следовать японскому методу пяти ступеней (5S): сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование поясняется в сообщении

Сортировка - разделение предметов на используемые постоянно и периодически. Самоорганизация помогает определить точное и постоянное место для каждого предмета. Систематическая уборка – поддержание рабочих мест в чистоте. Стандартизация - создание единой схемы по организации рабочего места. Совершенствование подразумевает организацию источников мотивации для сотрудников.