Москва16 июл Вести.Повышение требований к качеству и безопасности продукции в России связано с появлением новых технологий, методов контроля, а также возрастающим спросом покупателей на качество. Об этом информационной службе "Вести" рассказал заместитель генерального директора ФГБУ "Институт стандартизации" Алексей Иванов.

Сообщается, что за 12 месяцев Росстандарт планирует утвердить свыше 2000 документов для соблюдения норм и требований к качеству, безопасности и унификации продуктов: для нестандартизированных ранее товаров, например, разработок в области искусственного интеллекта, ведомство выпускает принципиально новые документы, для других – периодически обновляет устаревшие стандарты.

Чем обусловлен пересмотр, актуализация документов, которые в некотором роде могли устареть? Это появление новых технологий, это появление новых методов контроля, это повышение требований к качеству продукции, к функциональным характеристикам продукции, фактически к тому, что так интересует пользователя. … Зачастую безопасность может стоить каких-то денег, и, повышая те или иные требования, мы понимаем то, что это может приводить к повышению конечной стоимости продукции. Но, с другой стороны, когда мы говорим об унификации, о взаимозаменяемости, о номенклатуре той или иной продукции, мы понимаем то, что это снижает ее себестоимость сообщил Иванов

Ранее сообщалось о введении нового ГОСТа на свежие фрукты, семечковые и косточковые с улучшенными характеристиками.