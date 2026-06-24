В РФ хотят усилить контроль над отраслью производства пищевых продуктов

В РФ хотят законодательно усилить контроль в отрасли производства еды В РФ хотят усилить контроль над отраслью производства пищевых продуктов

Москва24 июн Вести.В России хотят изменить законодательство, усилив контроль за предоставлением уведомлений о начале предпринимательской деятельности, в том числе в сфере общественного питания.

Вопрос обсуждался по инициативе Россельхознадзора и Роспотребнадзора на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством первого зампреда правительства Дениса Мантурова.

...Вопрос... касался контроля за предоставлением уведомлений о начале предпринимательской деятельности, в том числе в сфере общественного питания говорится в сообщении на сайте кабмина

Как отметил Мантуров, многие участники рынка фактически работают без обязательной регистрации в государственных системах.

Чтобы выявить такие нарушения, нужно обеспечить постоянную сверку ведомственных информационных систем. Изменения также позволят пресекать практики обхода санитарного контроля, создающие риски для потребителя.

По результатам обсуждения государственной комиссией поручено подготовить изменения в законодательство РФ по расширению видов деятельности, связанных с производством пищевых продуктов, в отношении которых установлена обязанность представления уведомления о начале предпринимательской деятельности отмечается в сообщении

Также поручено изменить законодательство, связанное с реализацией на системной основе сверок данных, содержащихся в реестре уведомлений и государственной информационной системе "ВетИС".

Ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства РФ и СНГ, генеральный директор компании Food Audit Наталья Колганова 29 мая заявила, что государственным органам стоит усилить контроль за производством и сбытом пищевого фальсификата, а также ужесточить ответственность для нарушителей.