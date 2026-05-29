Москва29 мая Вести.Государственным органам стоит усилить контроль за производством и сбытом пищевого фальсификата, а также ужесточить ответственность для нарушителей, заявила ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства РФ и СНГ, генеральный директор компании Food Audit Наталья Колганова в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметила, что ситуация с фальсификатом на полках российских магазинов остается острой, и данная продукция может причинить серьезный вред здоровью человека. Наиболее уязвимыми продуктами являются кондитерские и молочные изделия, шоколад и алкоголь.

Я считаю, что нужно ужесточать контроль со стороны проверяющих органов. То есть не ждать, когда случится какая-то беда, а осуществлять именно профилактические выездные проверки заводов, для того, чтобы обеспечить именно качественный производственный процесс и не допустить реализацию такой продукции сказала Колганова

Она также поддержала инициативу об ужесточении ответственности за сбыт и производство фальсификата. Стоит ввести тюремные сроки для нарушителей, а также в несколько раз увеличить величину штрафов, как предлагают общественники, считает эксперт.

Инициатива абсолютно оправдана… Уместно, что сейчас вносятся такие инициативы о повышении штрафа сразу в 10 раз, а то и уголовная ответственность за повторное нарушение, потому что страдает ведь наше здоровье, здоровье потребителей подчеркнула Наталья Колганова

По ее словам, лучше выбирать товары с маркировкой "Честный знак", которая демонстрирует надежность продукции.

В 2025 году был зафиксирован рекордный показатель фальсификации молочной продукции за последние годы – 17,68%. Чаще всего в продукции обнаруживают растительные жиры и масла, маргарин, соевый белок или крахмал.

