Москва25 мая Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить производителей и розничные сети на предмет недобросовестной конкуренции из-за шринкфляции — практики, когда при сохранении цены уменьшается объем или вес продукта.

Сегодня ЛДПР направляет письмо в ФАС — мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или количества в упаковке при той же цене цитирует Слуцкого ТАСС

В обращении отмечается, что шринкфляция широко распространилась в России и ударяет прежде всего по товарам повседневного спроса. По словам парламентария, производители уменьшают фасовку, сохраняя привычный внешний вид упаковки и прежний ценник.

В письме приведены примеры: объем пачек молока сократился с 1 литра до 900–950 мл, сливочного масла — с 200 г до 180 или 150 г, а вес плиток шоколада — со 100 г до 90 или 75 г.

Слуцкий считает, что такая практика вводит покупателей в заблуждение и создает необоснованные конкурентные преимущества для производителей.