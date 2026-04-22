Москва22 апр Вести.Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить основания для повышения стоимости образования в высших учебных заведениях страны и обеспечить ежегодный контроль за ценами на коммерческое обучение. Об этом сообщает ТАСС.

В письме Слуцкий привел данные Минобрнауки. Из них следует, что в 2025 году стоимость обучения для абитуриентов увеличилась в среднем на 12% по сравнению с предыдущим годом. Отдельное внимание глава ЛДПР уделил ситуации со студентами, уже обучающимися в вузах: для поступивших в 2022 году цены выросли на 30%, при этом увеличение стоимости после заключения договора возможно лишь с учетом инфляции.

Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учиться в лучшем вузе страны заявил Слуцкий

