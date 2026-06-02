Москва2 июн Вести.Несколько крупных медицинских университетов России повысили стоимость платного обучения. Об этом пишет "Медвестник" со ссылкой на подсчет обновленных прейскурантов.

По информации журналистов, наиболее дорогим обучение остается в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Как уточняется, стоимость шестилетнего обучения по специальности "Лечебное дело" для абитуриентов 2026 года выросла с 6,9 миллиона рублей до 7,3 миллиона рублей. Обучение подорожало более чем на 30% по сравнению с 2024 годом, отметил "Медвестник".

Кроме того, рост цен затронул Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, где стоимость одного года обучения по специальности "Лечебное дело" увеличилась с 800 тысяч до 980 тысяч рублей.

Также, как следует из материала, стоимость полного курса по специальности "Лечебное дело" возросла с 3,9 миллиона до 4,5 миллиона рублей в Российском университете медицины.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете стоимость обучения по специальности "Лечебное дело" увеличилась с 1,89 миллиона до 2,14 миллиона рублей, а в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова цены на подготовку по той же специальности выросли с 1,93 миллиона до 2,18 миллиона рублей.