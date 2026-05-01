Пособие по беременности для студенток выросло почти в четыре раза

Голикова: средний размер пособия по беременности для студенток превысил 96 тысяч Пособие по беременности для студенток выросло почти в четыре раза

Москва1 мая Вести.В России зафиксирован значительный рост выплат для учащихся матерей. Средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток вырос почти в четыре раза и теперь составляет более 96 тыс. рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге.

По словам вице-премьера, столь существенный рост связан с изменением методики начисления выплат. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, пояснила Голикова. Она также подчеркнула важность создания комфортной среды в учебных заведениях: за 2025 год в вузах страны было открыто свыше 250 комнат матери и ребенка.