Москва1 маяВести.Уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в 1,5 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Уровень бедности за последние годы, с 2021 по 2025 год, сократился в 1,5 разасказала она в ходе пленарного заседания форума "Единая Россия. Есть результат!"
Голикова добавила, что с 1 января 2026 года максимальную сумму пособия по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребенком - до 83 тысяч рублей. Она заметила, что уровень бедности снизился в том числе благодаря этому.
Ранее Голикова рассказала, что новая семейная налоговая выплата охватит более 4 млн семей.