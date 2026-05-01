Голикова: уровень бедности в России снизился в 1,5 раза за 4 года

Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России Голикова: уровень бедности в России снизился в 1,5 раза за 4 года

Москва1 мая Вести.Уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в 1,5 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Уровень бедности за последние годы, с 2021 по 2025 год, сократился в 1,5 раза сказала она в ходе пленарного заседания форума "Единая Россия. Есть результат!"

Голикова добавила, что с 1 января 2026 года максимальную сумму пособия по беременности и родам увеличили почти до 956 тысяч рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребенком - до 83 тысяч рублей. Она заметила, что уровень бедности снизился в том числе благодаря этому.

Ранее Голикова рассказала, что новая семейная налоговая выплата охватит более 4 млн семей.