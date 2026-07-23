Москва23 июлВести.Уровень бедности в России снизился до 6,7%, что является прямым следствием внедрения единого пособия. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе итогового в восьмом созыве заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Результаты внедрения единого пособия с значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно – 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение данной меры поддержкисказал глава ведомства
Ранее также подсчитали уровень бедности многодетных семей в России. По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева, этот показатель упал почти в 2,5 раза с 2020 года.