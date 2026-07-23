В Минтруда РФ назвали причину падения уровня бедности до 6,7% Министр труда Котяков: бедность в России снизилась до 6,7% из-за единого пособия

Москва23 июл Вести.Уровень бедности в России снизился до 6,7%, что является прямым следствием внедрения единого пособия. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе итогового в восьмом созыве заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Результаты внедрения единого пособия с значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. И действительно – 6,7%, которые мы сегодня видим, это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение данной меры поддержки сказал глава ведомства

Ранее также подсчитали уровень бедности многодетных семей в России. По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева, этот показатель упал почти в 2,5 раза с 2020 года.