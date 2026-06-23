Котяков: в 2024 году уровень трудоустройства выпускников вузов в РФ составил 81%

Глава Минтруда: уровень трудоустройства выпускников вузов в РФ растет Котяков: в 2024 году уровень трудоустройства выпускников вузов в РФ составил 81%

Москва23 июн Вести.Уровень трудоустройства выпускников вузов в России растет, по итогам 2024 года показатель составил более 81%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в 2019 году этот показатель составил менее 72%.

На протяжении последних лет уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений последовательно возрастал. … Так, для выпускников вузов 2024 года уровень трудоустройства составляет более 81% сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством

Министр подчеркнул, что уровень заработной платы выпускников вузов за этот же период возрос почти в два раза – с 46,5 тысячи до 91 тысячи рублей.

31 марта первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков заявил, что ведущие специалисты транспортной отрасли во многих странах мира учились в российских учебных заведениях.