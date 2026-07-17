Москва17 июлВести.В России зафиксирован устойчивый рост качества школьного образования. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, это является главным результатом текущего года в сфере школьного образования.
Мы увидели тенденцию к улучшению, повышению качества школьного образованиясказал Музаев, которого цитирует ТАСС
Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в России становится все меньше выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).