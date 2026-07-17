В России зафиксирован устойчивый рост качества школьного образования Глава Рособрнадзора Музаев: в РФ наблюдается рост качества школьного образования

Москва17 июл Вести.В России зафиксирован устойчивый рост качества школьного образования. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, это является главным результатом текущего года в сфере школьного образования.

Мы увидели тенденцию к улучшению, повышению качества школьного образования сказал Музаев, которого цитирует ТАСС

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в России становится все меньше выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).