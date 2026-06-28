Кравцов: за семь лет в России построено более 1,6 тыс. новых школ

Кравцов: многие новые школы оснащены бассейнами Кравцов: за семь лет в России построено более 1,6 тыс. новых школ

Москва28 июн Вести.В России с 2019 года возвели более 1 600 новых школ. Такие данные привел в беседе с ИС "Вести" министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что образовательные учреждения оснащены всем необходимым для плодотворного развития детей.

С 2019 года построено более 1 600 новых школ. Многие школы с бассейном, прекрасные актовые залы, вся инфраструктура для получения качественного образования сообщил министр

Кроме того, в стране построено около 1 500 новых детсадов по инициативе партии "Единая Россия", а также идет большая программа капитальных ремонтов школ, уточнил он.

Уже по всей стране отремонтировано более 6,5 тысячи школ. И президент поддержал расширение этой программы заключил Кравцов

Ранее министр просвещения заявлял, что с 2027 года в школах введут оценку поведения по трехбалльной системе.