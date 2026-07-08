Кравцов сообщил о повышении качества образования в России Кравцов сообщил о повышении качества образования в России

Москва8 июл Вести.В России улучшилось качество образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Важно, что в целом повышается качество образования. Такая хорошая, устойчивая динамика подтверждается объективной статистикой сказал он

Глава ведомства уточнил, что это проявляется, в частности, в росте баллов ЕГЭ по всем предметам: плюс два балла в среднем ежегодно. Так, в 2025 году средний показатель был 60,2, в 2026 - 62,2. Особенно большой прирост наблюдается в естественно-научном сегменте.

Кроме того, добавил Кравцов, с каждым годом растет число высокобальников – тех, кто набрал на ЕГЭ 70 и более баллов.

В этом году установлен рекорд, Владимир Владимирович, 330 тыс. школьников набрали 70 и выше баллов. Это фактически каждый второй школьник. Это на 52 тыс. больше, чем было в прошлом году. И здесь наибольший рост по естественно-научному профилю пояснил Сергей Кравцов

Параллельно растет и число тех, кто сдал единый государственный экзамен на максимальные 100 баллов. Более половины из них, по словам министра, обучались в неспециализированных общеобразовательных школах, в том числе и сельских.