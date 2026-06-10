Кравцов: 40,5 тыс. детских лагерей будут работать в России в 2026 году

Более 40 тыс. детских лагерей будут работать в России в 2026 году Кравцов: 40,5 тыс. детских лагерей будут работать в России в 2026 году

Москва10 июн Вести.Порядка 40,5 тысяч детских лагерей будут функционировать на территории России в 2026 году. Это на 280 больше, чем годом ранее, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством страны в режиме видеоконференции.

Глава ведомства доложил, что система полностью готова обеспечить детям отдых. Все лагеря были проверены Роспотребнадзором, МФС и иными надзорными органами на предмет соблюдения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм, антитеррористической защиты.

Что касается доступности детского отдыха, всего этим летом будет функционировать 40,5 тысяч детских лагерей, что на 280 больше, чем в прошлом году. Из них 2 тыс. стационарные добавил министр

Кравцов подчеркнул, что благодаря этому на отдых в детский лагерь смогут отправиться более 5,5 млн детей – на 100 тыс. больше, чем в 2025 году.