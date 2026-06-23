Москва23 июн Вести.Нехватка мест в российских детских лагерях очевидна: при наличии всего 2 200 стационарных учреждений спрос значительно превышает предложение. О том, как можно решить этот вопрос, рассказал ИС "Вести" председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Он считает, что для значительного увеличения числа стационарных детских мест отдыха необходимо разработать отдельную государственную программу при Министерстве просвещения, а также привлечь частных девелоперов к строительству лагерей.

Нормальные лагеря есть, но их недостаточно - всего 2 200 лагерей стационарных, а желающих огромное количество. Я считаю, что должна быть целая отдельная государственная программа по строительству новых мест стационарного отдыха для детей. И она должна, конечно же, быть при Министерстве просвещения. Для бизнеса уже есть инструменты - инвестиционный налоговый кредит, а также предприятию, которое строит детский лагерь, дается определенное время, чтобы вернуть деньги в бюджет рассказал Рыбальченко

Он также отметил, что рост числа нелегальных детских лагерей значительно осложняет текущее положение дел. В связи с этим, родителям настоятельно рекомендуется проявлять бдительность: самостоятельно верифицировать наличие лагеря в официальном реестре, тщательно изучать предлагаемые условия пребывания ребенка. Это позволит минимизировать риски столкновения с мошенничеством и предотвратить потенциальный вред здоровью детей.

Прежде всего, конечно, нужно обратить внимание родителей, чтобы они были бдительными и заботились о безопасности ребенка. Есть специальная горячая линия, она также работает при Минпросвещении. Я сейчас продиктую этот телефон: 8 800 250-28-90. Я сам сегодня звонил... специально, можно выяснить, находится ли тот или иной лагерь в реестре, какие там условия, что еще требуется, есть ли какие-то льготы и так далее. То есть такая информационная прозрачность существует. Другое дело, что не все родители об этом знают. [После звонка] сотрудники все проверят и сразу же будут приняты санкции в отношении этой организации, если ее нет в реестре, будет наложен административный штраф от 500 тысяч до 1 000 000 рублей рассказал эксперт

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что детские лагеря в РФ, несмотря на санкции, устойчивы ко всем внешним вызовам и имеют потенциал для дальнейшего развития.

В мае 2026 года Лондон объявил о введении санкций против 85 российских лиц и организаций​​​. Под ограничения попали санаторий "Здравница" в Евпатории, Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН", несколько домов ребенка, молодежных центров и детских оздоровительных лагерей, крымский курорт "Солнечная Таврика".