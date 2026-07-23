Кравцов: в июне в российских лагерях отдохнули около 3,3 миллиона детей

В Минпросвещения отчитались об отдохнувших в лагерях России детях Кравцов: в июне в российских лагерях отдохнули около 3,3 миллиона детей

Москва23 июл Вести.В июне 2026 года в российских лагерях отдохнуло на 4,4% больше детей, чем годом ранее. Общее число юных отдыхающих достигло почти 3,3 миллиона человек, заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

По информации главы ведомства, в июне текущего года на территории России функционировало порядка 38 тысяч организаций, предоставляющих услуги по детскому отдыху и оздоровлению.

Он подчеркнул, что за указанный период возможность отдохнуть получили около 3,3 миллиона детей, при этом более 170 тысяч из них являются детьми участников специальной военной операции (СВО).

Министр также напомнил, что в июне 2025 года численность детей, посетивших оздоровительные учреждения страны, составляла более 3,1 миллиона человек.

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