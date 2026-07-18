Работники спортивного лагеря "Кутузов" рассказали, как они воспитывают патриотов В спортивно-патриотическом лагере "Кутузов" дети выбирают современные технологии

Москва18 июл Вести.Спортивно-патриотическое воспитание переживает настоящий бум: популярность подобных лагерей среди молодежи стремительно растет, а их количество за сезон подскочило почти в три с половиной раза — с трех до десяти. О том, как устроена работа в лагере "Кутузов" и какие методики там применяют, рассказал ИС "Вести" директор лагеря Алексей Гроза.

Условия в лагерях приближены к полевым, но комфортные: палатки для участников оснащены кондиционерами и обогревом, пятиразовое питание, душевые с горячей водой. Безопасность обеспечивают охрана и видеонаблюдение ежедневно.

У нас разработана программа обучения вместе с Министерством обороны и МЧС. До обеда проходит инженерная и строевая подготовка, тактическая медицина, после обеда — спортивные площадки, лазертаг [командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия], скалодром и заплывы на байдарках рассказал Гроза

По словам инструктора учебной программы по БПЛА Аркадия Абраменко, особой популярностью независимо от пола, пользуются современные технологии. Почти каждый участник лагеря мечтает управлять беспилотником.

Удивительно, что девчонкам бывает интереснее эти вещи, чем мальчишкам. На уроках по дисциплине "Современные технологии" обучаем ребят управлению беспилотными летательными аппаратами - штука очень манящая для всех рассказал Абраменко

Патриотические лагеря, носящие имена выдающихся полководцев — Жукова, Рокоссовского и Кутузова в этом году примут за лето около 13 000 школьников в рамках шести смен. Для зачисления кандидатам необходимо подать заявку через систему МЭШ [Московская электронная школа] и приложить эссе с описанием личных достижений.

Ранее сообщалось, что в лагере "Василевский", который находится на базе Ногинского спасательного центра МЧС России, подростки проходят двухнедельную обучающую программу, по окончании которой они овладевают навыками инженерной и тактической подготовки, основами пожарно-спасательных работ и начинают ориентироваться по карте на местности.