Москва18 июл Вести.Ресурсный центр (РЦ) "Мосволонтер" уделяет особое внимание качественной подготовке добровольцев, чтобы они могли эффективно ориентироваться на площадке, решать нестандартные задачи и оказывать первую помощь. Об этом ИС "Вести" рассказал директор РЦ "Мосволонтер" Александр Левит.

"Мосволонтер" — это выбор тех, кто не привык оставаться в стороне. Столичные добровольцы — люди, которые находят время на посадку деревьев, помощь в приютах и поддержку масштабных городских событий. Важной частью подготовки волонтеров является обучение навыкам первой помощи: такие мастер-классы стали обязательным этапом перед стартом крупных фестивалей, таких как VK Fest, что позволяет добровольцам чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Сориентироваться на площадке и помочь в каких-то нестандартных историях или, возможно, даже оказать первую помощь. Поэтому сегодня подход к обучению и подготовке волонтеров стоит таким особняком для нас, для ресурсного центра "Мосволонтер" рассказал Левин

Сегодня в Москве насчитывается свыше 1,5 млн волонтеров, причем подавляющее большинство (1,2 млн) — это молодые люди. За последние годы средний возраст добровольца заметно снизился — с 35 до 23 лет. Желающих помогать так много, что на одно место в волонтерских проектах претендуют три человека. Добровольчество в столице — это не только благородный порыв, но и реальные бонусы: школьникам начисляют баллы к ЕГЭ, студентам повышают стипендии, а работодатели ценят такой опыт в резюме.

По словам Максима Рыбальченко, волонтерство помогло ему поступить в университет.

Я получаю большое количество благодарности от участников. Для меня это самая лучшая награда. Но в том числе волонтерство помогло мне при поступлении в университет. Это дало дополнительные баллы, благодаря которым я смог поступить туда, куда я хотел рассказал Рыбальченко

Чтобы поддерживать высокий уровень подготовки, РЦ "Мосволонтер" создал Центр развития компетенций. Там разработано более 90 обучающих программ, которые за 12 лет освоили уже 140 тысяч горожан.

Ранее замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков заявил, что работающие волонтеры должны получать дополнительные баллы к пенсии. Он считает, что должен необходимо стимулировать волонтерство, чтобы количество в нем участвующих увеличивалось.