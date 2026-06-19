Москва19 июн Вести.При обсуждении трудоустройства подростков 12 лет, речь обычно идет об оплачиваемой помощи по дому. Эту практику можно расширить до полноценного волонтерства. Такое мнение высказал ИС "Вести" профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

По его словам, в РФ есть "серьезное направление", где такая помощь нужна. Речь о "Системе долговременного ухода" – госпрограмме, поддерживающей граждан пожилого возраста и инвалидов.

Там действительно, так сказать, есть задачи, которые связаны с, например, с доставкой продуктов. Сейчас этим заняты социальные работники. А поскольку их не хватает, вполне возможно переместить эту задачу вот [на подростков]... Потому что деньги-то есть сказал Сафонов

Для внедрения этой практики потребуется внести поправки в законодательную базу, отметил он.

Родители могли бы посмотреть, какое рабочее место, имели бы право, так сказать, контролировать местонахождение ребенка. И, конечно, это ограничение по количеству часов, уже нужно разговаривать все-таки с физиологами, психологами. Вот какой период продолжительности, такой вот продуктивной, неопасной для ребенка, для его здоровья, для его психики, так сказать, вот продолжительность рабочего периода времени может быть, потому что сейчас в законе это никак не прописано сказал Сафонов

Из-за плотного рабочего графика родителей следует внедрить формат "удаленных, контролируемых" собеседований, отметил он.

Подростки могут официально работать и зарабатывать, в том числе во время летних каникул. Важно соблюсти все необходимые нормы и правила, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.