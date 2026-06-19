Москва19 июнВести.При обсуждении трудоустройства подростков 12 лет, речь обычно идет об оплачиваемой помощи по дому. Эту практику можно расширить до полноценного волонтерства. Такое мнение высказал ИС "Вести" профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.
По его словам, в РФ есть "серьезное направление", где такая помощь нужна. Речь о "Системе долговременного ухода" – госпрограмме, поддерживающей граждан пожилого возраста и инвалидов.
Там действительно, так сказать, есть задачи, которые связаны с, например, с доставкой продуктов. Сейчас этим заняты социальные работники. А поскольку их не хватает, вполне возможно переместить эту задачу вот [на подростков]... Потому что деньги-то естьсказал Сафонов
Для внедрения этой практики потребуется внести поправки в законодательную базу, отметил он.
Родители могли бы посмотреть, какое рабочее место, имели бы право, так сказать, контролировать местонахождение ребенка. И, конечно, это ограничение по количеству часов, уже нужно разговаривать все-таки с физиологами, психологами. Вот какой период продолжительности, такой вот продуктивной, неопасной для ребенка, для его здоровья, для его психики, так сказать, вот продолжительность рабочего периода времени может быть, потому что сейчас в законе это никак не прописаносказал Сафонов
Из-за плотного рабочего графика родителей следует внедрить формат "удаленных, контролируемых" собеседований, отметил он.
Подростки могут официально работать и зарабатывать, в том числе во время летних каникул. Важно соблюсти все необходимые нормы и правила, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.