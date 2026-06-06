Москва6 июн Вести.Важно учитывать интересы подростка при выборе подработки. Об этом сайту KP.RU рассказал психолог Александр Невеев.

По его словам, неквалифицированный труд для подростков нежелателен, так как не поможет в профессиональной реализации.

Если речь идет о деятельности, связанной с профессиональным развитием и требующей достаточно высокой квалификации, - например, ребенок хочет стать программистом и будет помогать в IT-компании, выполняя посильные функции, но при этом наблюдая за работой опытных специалистов, - это, пожалуй, хорошо отметил эксперт

Ранее стало известно, что российские подростки старше 14 лет интересуются работой преимущественно в диджитал-среде, также есть те, кто рассматривает вакансии на производствах.